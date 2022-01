„Pod dachami Paryża..." Odbędzie się koncert muzyki francuskiej w Pile!

Będzie to ponad dwugodzinne spotkanie z piosenką francuską, któremu towarzyszyć będzie wachlarz doznań i emocji. Od śmiechu do łez. Pełne pasji, piękna i wrażliwości.

Już 8 lutego (wtorek) o godz. 19 w Teatrze Miejskim na Placu Staszica w Pile, odbędzie się widowisko "Pod Dachami Paryża" w wykonaniu Grand Orkiestry z Odessy. Bilety można kupić w kasie Regionalnego Centrum Kultury w Pile (e-mail: [email protected], tel. 602 252 675) lub online za pośrednictwem stron takich jak m.in.: www.bilet.rck.pila.pl i www.kupbilecik.pl.

Paryż… Od stu lat oczy (i uszy) świata są zwrócone na piosenkę francuską, która się urodziła pod dachami Paryża, na Polach Elizejskich, pod Wieżą Eiffla, w Lasku Bulońskim i przy szklanej piramidzie przed Luwrem. To muzyka znaczona takimi nazwiskami jak Edith Piaf, Joe Dassin, Dalida, Mireille Mathieu. To kankan, kabarety (na czele z "Moulin Rouge"!), a nawet upiór – bo przecież to właśnie w gmachu opery paryskiej straszył bohater powieści i musicalu. Co do musicali – wprawdzie niedawny pożar uszkodził katedrę Notre Dame, ale najsłynniejszy dzwonnik w historii nadal pojawia się na scenach muzycznych całego świata.