Podnoszenie ciężarów. Wspomina pilanin Zbigniew Makowski, wielokrotny mistrz Europy, świata i igrzysk olimpijskich masters. Zobaczcie zdjęci

Zbigniew Makowski w młodzieńczych latach nie stronił od sportu. Amatorsko uprawiał lekką atletykę, biegając na 400 m. W Sokole Piła pod okiem Czesława Dorny trenował boks, a w pilskiej Gwardii judo, uzyskując I dan. W tej drugiej dyscyplinie stoczył 52 walki, przegrywając tylko dwie. Później zainteresował się podnoszeniem ciężarów.

- W budynku w Pile na ul. Walki Młodych, gdzie mieszkałem, na strychu były różnego rodzaju przyrządy gimnastyczne do ćwiczeń – zdradza. - Był drążek do podciągania, koń z łękami i wiele innych. Tam właśnie trenowałem. Na początku podciągałem się 15 razy, później 40 razy. Były to ćwiczenia bardziej kulturystyczne. Później pojawiła się sztanga. Początkowo na gryf zakładałem kółka od sieczkarni. Pierwsze sukcesy w podnoszeniu ciężarów odniosłem mając 19 lat.

Początkowo trenował sam. Później wstąpił do Warty Gorzów. Przygotowywał się do zawodów w Pile, a startował w Zielonej Górze czy Gorzowie. W kolejnym etapie zajął się nim major z pilskiej WOSS. Był też epizod z TKKF-em w Pile, który zajął się podnoszeniem ciężarów. Wraz z nim trenowało około 30 osób. Zbigniew Makowski był wśród nich najlepszy, bo mocno przykładał się do treningów, a do dźwigania ciężarów miał predyspozycje. Starał się je wykorzystać jak najlepiej.