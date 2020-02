Podpalacz bez powodu? 35-latek podpalał śmietniki na terenie Piły. Nie potrafił tego wyjaśnić

Pilscy kryminalni od kilku miesięcy pracowali nad sprawą podpaleń śmietników na terenie Piły. Na początku stycznia wpadli na trop, który doprowadził ich do 35-letniego mieszkańca Piły. Został zatrzymany w minionu wtorek na terenie miasta. Przyznał się do kilku podpaleń. Nie potrafił jednak wyjaśnić przesłuchującym go policjantom dlaczego to robił. Dodał tylko, że robił to podczas spacerów z psem jakby miało to tłumaczyć jego piromańskie zapędy.

35-latek za serię podpaleń odpowie teraz przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Będzie musiał też naprawić wyrządzone szkody, a te wstępnie oszacowano na 10 tys. złotych. Był już wcześniej karany za kradzieże.