Podwyżek za śmieci na razie nie będzie. Uchwała z nowymi stawkami unieważniona przez RIO, PRGOK tłumaczy się

16 dni - tyle "przeżyła" ostatnia uchwała zgromadzenia PRGOK dotycząca nowych stawek za odbiór opadów. Została przyjęta 20 stycznia, a w środę, 5 lutego, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyrzuciła ją do kosza jako nieważną. Jak się okazuje, powodem unieważnienia nie była jednak wysokość stawek jak za pierwszym razem, kiedy PRGOK ustalił stawki powyżej dozwolonego prawem maksimum. Tym razem nowe stawki - 28 zł za odpady segregowane i 58 zł za odpady nieposegregowane, były legalne. Razem z uchwałą trafiły jednak do kosza. Dlaczego?

- Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do wysokości stawek ani do danych, na podstawie których zostały one obliczone. Pozytywnie został oceniony również przedstawiony plan finansowy, który stanowił podstawę do wyliczenia wysokości opłaty. Zastrzeżenia, jakie miała RIO, dotyczyły kwestii proceduralnych, wynikających z różnych interpretacji obowiązujących przepisów - można przeczytać w oświadczeniu wydanym dziś, 6 lutego, przez PRGOK.