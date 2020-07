Pojechał oddać krew. Wracając zatrzymał piratkę drogową na amfetaminie

Co robią policjanci w wolnym czasie? Patryk Szulc na co dzień pracujący w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym KPP w Pile pojechał oddać krew. Wracając ze szpitala zwrócił uwagę na jadącego przed nim peugeota, który wykonywał nagłe i niezrozumiałe manewry stwarzając zagrożenie na drodze.

Sierżant powiadomił dyżurnego o podejrzanym samochodzie, a sam szukał dogodnej okazji, by zatrzymać drogowego pirata. Okazała się nim 36-letnia mieszkanka powiatu złotowskiego.

- W centrum miasta, gdy kobieta na chwilę się zatrzymała, policjant podbiegł do samochodu, wylegitymował się jako funkcjonariusz i uniemożliwił jej dalszą jazdę - relacjonuje Jędrzej Panglisz, rzecznik pilskiej policji. - Po chwili na miejscu pojawili się policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego.

Co było powodem dziwnej jazdy peugeota? Okazała się nim amfetamina we krwi 36-latki. Wyznała, że narkotyki zażyła kilkanaście godzin wcześniej. Jej zachowanie za kółkiem wskazuje raczej na to, że narkotyki zażyła kilka, a nie kilkanaście godzin wcześniej.

Grozi jej do dwóch lat więzienia, wysoka kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.