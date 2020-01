Pół kilograma narkotyków w rękach pilskiej policji. 27-letni diler w policyjnym areszcie

To nie było przypadkowe zatrzymanie. Kryminalni z pilskiej komendy już wcześniej rozpracowywali 27-latka i wiedzieli, że w jego mieszkaniu znajdą narkotyki. O tym, że znalazł się na celowniku nie widział sam zainteresowany. Jego zakoczenie policyjnym nalotem było absolutnie szczere.

Tymczasem kryminalni na posesji 27-latka zabezpieczyli łącznie pół kilograma narkotyków w postaci marhiuany i amfetaminy, Znaleźli też tabletki esctazy. Narkotyki trafiły do policyjnego depozytu, a 27-letni diler do policyjnego aresztu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków, a pod taki paragaf podpada już posiadanie pół kilograma, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.