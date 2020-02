Pola, Hawana, Heaven i Biały. Czy ktoś je pokocha?

Czy czyjeś serce zabije dla kolejnych podopiecznych pilskiego schroniska? Czworonogi - wszystkie bardzo ufne i spragnione miłości, czekają na adopcję. Tylko spójrzcie na te słodkie pyszczki - piękne, prawda?

Wszystkie - bez wyjątku - czekają na kochającego właściciela i ciepły kąt. W zamian oferują oddanie, przyjaźń i miłość bez granic, a także świetne towarzystwo na długie lata. Oto one - czworonogi z Miluszkowa: POLA (nr ewidencyjny w schronisku PA-752) to 12 letnia psia dama, która za kraty trafiła w wieku 2 lat , czyli od 10 długich lat schronisko jest jej domem. Mimo to jest energiczna, wesoła i wylewna w uczuciach. Nie wchodzi w konflikty z kolegami z kojca, a każdy psiak to dla niej potencjalny kumpel do zabawy. Przy każdej okazji pcha się swoim 20 kilogramowym ciałkiem na ludzkie kolana i rozdaje mokre buziaki. HAVANA (W - 598) to 11 miesięczne, śliczne schroniskowe 27 kilogramowe psie dziecko. Jak to z dzieciakami bywa jest żywiołowa, bardzo kontaktowa, towarzyska, wesoła, ale bywa nieco nieokrzesana. Havana potrzebuje opiekuna, który będzie chciał z nią popracować, wykonywać ćwiczenia i treningi z nauki posłuszeństwa, bo to sprawia jej wielką przyjemność. Hawana jest serdeczna, bardzo spragniona czułości człowieka. Może uda się znaleźć jej domek zanim nie utraci wiary i uroczych cech szczeniaka.

HEAVEN (P - 117) ma ok 3 lat, 29 kilogramów i od czerwca 2019 r. zamieszkuje Miluszków. Jest grzeczna, towarzyska oraz jak na tak młodego psa również żywiołowa i temperamentna. Dobrze dogaduje się z z koleżanką z kojca, ale nie wszystkie psiaki przypadają jej do gustu. Ludzi kocha miłością bezgraniczną, a swojego człowieka obdarzy wielkim uczuciem. Chodzi na smyczy. BIAŁY (GZ - 118) to około 12 letni psi senior i zaliczyć go można do dużych psiaków. Jeszcze w zeszłym roku każdego ranka radośnie wybiegał z kojca i rozpoczynał szalony pęd po wybiegu, na koślawych, nieco rozjeżdżających się z racji wieku łapkach… obecnie truchta, ale już nie szaleje. Czy stracił już nadzieję na szczęśliwy, ciepły dom? Czy zdąży jeszcze poczuć co to ciepła kanapa, kochające ręce i domek? Z pewnością marzy mu się własna rodzina, która sprawi, że czas, który mu pozostał wypełniony będzie miłością i radością z życia. To bardzo łagodny psiak, nie ma żadnych problemów w kontaktach z innymi psami i ludźmi.

MAKSIU (PA - 827) jako niespełna roczny szczeniak trafił do schroniska i tkwi w nim od ponad 8 lat. Na spacerach idzie przy nodze człowieka i gdy tylko może przytula się do wolontariusza lub opiekuna. Jest grzeczny, towarzyski i bardzo delikatny. Uwielbia dorosłych, ale nie toleruje dzieci i innych psów u siebie w kojcu. Waży 20 kg.

Dokładnych informacji dotyczących zasad adopcji można uzyskać pod numerem telefonu 500 805 499 w godzinach od 8.00 do 16.00 bądź bezpośrednio w schronisku.

