Policja podsumowała święta na pilskich drogach: bez ofiar śmiertelnych. Dwie tragedie w Wielkopolsce

Jeszcze jutro będzie prowadzona akcja "Bezpieczny Weekend – Boże Narodzenie" Fot. Agnieszka Świderska

Dziesięć kolizji, jeden wypadek i dwóch nietrzeźwych kierujących - to bilans świąt na pilskich drogach. Niestety, w Wielkopolsce doszło do dwóch tragedii. 26 grudnia w powiecie tureckim zginął 36-letni kierowca saaba, który uderzył w drzewo. Wczoraj w powiecie poznańskim w zderzeniu forda i nissana zginęła 66-letnia kobieta kierująca fordem. 23-latka kierująca nissanem trafiła do szpitala. Jeszcze jutro w całym kraju będzie prowadzona akcja "Bezpieczny Weekend – Boże Narodzenie" podczas której policjanci przeprowadzą wzmożone kontrole drogowe.