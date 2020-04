Policja przypomina: wychodzisz z domu, załóż maseczkę! Za brak nawet 500 złotych mandatu

Lepiej przywyknąć. Od wczoraj mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Może być maseczka, może być szalik, chustka czy apaszka. Za brak grozi mandat do 500 złotych. Policjanci, strażnicy graniczni, kasjerzy w banku, także sprzedawcy mogą zażądać od nas odkrycia twarzy w celu potwierdzenia tożsamości czy upewnienia się np. że alkohol kupuje osoba pełnoletnia. Pilska policja przypomina, że maseczka powinna szczelnie przylegać do twarzy i zakrywać brodę, usta i nos. Przekonuje też, że z maseczką może być do twarzy.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy wszystkich, którzy znajdują się: w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.)

w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy z pracy, sąsiedzi itp.)

na drogach i placach (dotyczy również osób jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą),

w zakładach pracy (dotyczy osób, które mają styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, klientami, obywatelami itp.),

w budynkach użyteczności publicznej (np. w urzędach, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, na poczcie, w bankach i restauracjach),

w sklepach i na targowiskach,

w punktach usługowych,

na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków. Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka itd. są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy: dzieci do 4 lat

osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane)

osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą

osób poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4

pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami i interesantami

kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną

duchownych sprawujący obrzędy religijne

rolników wykonujący prace w gospodarstwie

żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo