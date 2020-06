Policja w Pile nagrała krótki spot dla kierowców. Statystyki przerażają!

Ponad 3500 przekroczeń prędkości oraz 669 naruszeń obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, do tego ujawnionych 87 pijanych kierowców, a także ponad 470 kolizji. To podsumowanie sposobu poruszania się kierowców po drogach powiatu pilskiego. Niestety naruszenia obowiązujących przepisów ruchu drogowego istotnie pogarszają poziom bezpieczeństwa w naszym regionie i są realnym zagrożeniem dla mieszkańców. Dowodem na to jest liczba 10 wypadków, w których rannych zostało aż 11 osób, a 2 poniosły śmierć na miejscu.

SPOT KPP W PILE

Komenda Powiatowa Policji w Pile mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach przygotowała krótki spot, który pokazuje jak często kierowcy łamią przepisy ruchu drogowego. Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Kultury w Pile premiera spotu odbyła się podczas minionego weekendu, tuż przed seansami filmowymi letniego kina samochodowego.