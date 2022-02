Policja w Pile podsumowała weekend. Zatrzymano 7 poszukiwanych i 5 kierowców pod wpływem

Przez weekend funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, Kryminalnego, Ruchu Drogowego oraz Posterunku Policji w Kaczorach zatrzymali łącznie 7 osób, które ukrywały się przed odbyciem kary pozbawienia wolności. Byli to mężczyźni w wieku od 25 do 61 lat. Jeden z nich, 34-letni pilanin poszukiwany był listem gończym, a policjanci podczas zatrzymania znaleźli przy nim narkotyki w postaci amfetaminy o wadze ponad 40 gramów oraz kilka porcji marihuany.

- Późnym wieczorem w piątek, 4 lutego bieżącego roku policjant ujskiego posterunku będąc w czasie wolnym od służby jechał drogą z Ujścia do Byszek. Po przejechaniu kilku kilometrów zauważył znajdujący się w rowie samochód. Funkcjonariusz zatrzymał się, aby sprawdzić co się stało i upewnić czy nikt nie potrzebuje pomocy. Wtedy zauważył mężczyznę, który nie mógł samodzielnie wydostać się z uszkodzonego samochodu. Policjant pomógł bezpiecznie opuścić pojazd. Mężczyzna nie odniósł żadnych poważnych obrażeń, jednak jego zachowanie było podejrzane. Nie potrafił logicznie wytłumaczyć okoliczności w jakich doszło do kolizji. Po wezwaniu na miejsce umundurowanych funkcjonariuszy okazało się, że 29-letni obywatel Ukrainy miał w swoim organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Został zatrzymany - opowiada st. sierż. Wojciech Zeszot, rzecznik prasowy KPP w Pile.