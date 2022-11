Policjanci uratowali mężczyznę. Ściągnęli go z torów, tuż przed nadjeżdżającym pociągiem

Zebrane informacje pozwoliły dyżurnemu określić miejsce, w którym przebywał mężczyzna.

- Na interwencję zostali zadysponowani funkcjonariusze Posterunku Policji w Ujściu. Dzięki szybkiemu działaniu policjanci zlokalizowali zgłaszającego na torowisku w pobliżu stacji Kaczory. Mundurowi biegnąc do mężczyzny wzywali go do opuszczenia torów. Ten jednak nie reagował. Policjanci po chwili dobiegli do niego i przy użyciu siły ściągnęli go z torowiska. Chwilę później tymi samymi torami przejechał pociąg towarowy. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany również Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał mężczyznę do pilskiego szpitala na badania. Dzięki szybkiej i zdecydowanej akcji policjantów udało się zapobiec tragedii - relacjonuje st. sierż. Wojciech Zeszot, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pile.