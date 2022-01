Policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego mieszkańca gminy Ujście

Policjant po zakończonej służbie udał się do pobliskiego sklepu na zakupy. Zauważył, że przed wejściem stoi mężczyzna podobny do osoby poszukiwanej. Nie zastanawiał się tylko podszedł do niego i potwierdził swoje przypuszczenia.

Podejrzany rzeczywiście okazał się osobą poszukiwaną. To 45-letni mieszkaniec gminy Ujście.