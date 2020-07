Polskie pieczarki najlepsze! Eksportujemy 70% krajowej produkcji, a prognozy są jeszcze lepsze

Ministerstwo Finansów (za IERiGŻ) bada sprzedaż zagraniczną pieczarek w formie surowej i przetworzonej. W formie ilościowej wyniki są imponujące. Z najnowszych raportów wynika, że polscy producenci eksportowali 315 tys. ton pieczarek a producenci zarobili na tym 449 mln euro . Jak komentują eksperci banku BZ WBK to właśnie „wysoki popyt zagraniczny stymuluje rozwój branży”.

"Szybsza dynamika wzrostu wolumenu produkcji niż areału jest wynikiem postępu technologicznego w uprawie, co przekłada się na lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni, która w latach 2010-2017 zwiększyła się o 6 proc." - zauważa Grzegorz Rykaczewski - analityk sektora rolno-spożywczego i ekspert Banku Zachodniego WBK.

około 70 proc. krajowej produkcji pieczarek świeżych trafia na eksport.

Rosyjskie emgargo = europejski triumf polskich pieczarek

Rok 2014 był ważnym sprawdzianem dla całego rynku pieczarek w Polsce. Do tego czasu duża część eksportu tych grzybów była kierowana do Rosji. Po zamknięciu rynku rosyjskiego (embargo) polscy producenci zwiększyli eksport pieczarek do krajów europejskich i dzięki temu stali się liderem.