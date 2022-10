Pomoc gminy dla Szpitala Specjalistycznego w Pile

-Jaka jest nasza ocena dyrekcji i organu założycielskiego pilskiego szpitala wszyscy państwo wiecie. To nie znaczy jednak, że nie chcemy, żeby szpital obsługiwał pacjentów na najwyższym poziomie. A ponieważ widzimy braki między innymi w wyposażeniu, staramy się finansowo wspierać szpital. Robiliśmy to zawsze i w ostatnim czasie kwota naszej pomocy to ponad 800 000 złotych. Ostatnim naszym projektem, który jest realizowany to sterylizator gazowy przekazany we wrześniu bieżącego roku, a który został zainstalowany w Centralnej sterylizatorni. Będzie służyć do sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych wszystkich oddziałów zabiegowych Szpitala Specjalistycznego w Pile. Wartość darowizny 279 720 złotych- mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.