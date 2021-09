Ponad 120 razy złamali prawo. Jeszcze w tym roku zaostrzenie kar na drogach

Co zmieni się od 1 grudnia na polskich drogach? Rząd, który zaostrza kary dla kierowców, liczy na to, że zmieni się, i to dużo. Obecny taryfikator mandatów już dawno przestał kogokolwiek odstraszać od łamania przepisów. 55-letni kierowca z powiatu pilskiego, który na początku roku pędził drogą wojewódzką nr 242 ponad 150 km/h tłumaczył się, że spieszył się na ryby. A przecież rekord szybkości wcale nie należał do niego. Ustanowił go 22-letni kierowca audi, który w lipcu drogą na Płotki pędził z prędkością 163 km/h.

W tym przypadku policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. Najczęściej jednak kończy się mandatem, a najwyższy mandat jaki policjanci mogą wręczyć kierowcy opiewa na 500 złotych. Od 1 grudnia będą mogli ukarać kierowcę mandatem nawet w wysokości 5000 złotych. Każdy kierowca, który przekroczy prędkość o 30 km/h, niezależnie od tego czy będzie to terenie zabudowanym czy niezabudowanym, zostanie ukarany mandatem w wysokości co najmniej 1500 złotych. Za wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu będzie grozić mandat w wysokości 1000 złotych, a za przewinienia na przejściu dla pieszych od 1500 do 3000 złotych.