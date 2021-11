Poniedziałki w ZUS. Będzie o godzinę krócej...

Zmianie uległy tylko godziny obsługi klientów w poniedziałki. W pozostałe, robocze dni tygodnia, ZUS obsługuje klientów bez zmian, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Na wizytę w ZUS, najlepiej umówić się wcześniej, wówczas unikniemy ewentualnego czekania w kolejce. Można to zrobić elektronicznie, przez PUE ZUS albo telefonicznie.

- Klienci mają też możliwość odbycia e-wizyty w ZUS, czyli wideorozmowy z pracownikiem Zakładu, na wybrany przez siebie temat. Na e-wizytę należy umówić się przez stronę internetową ZUS - mówi Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Do dyspozycji klientów pozostaje też Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00. Czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 18:00. ZUS przypomina też o możliwości kontaktowania się z Zakładem poprzez PUE ZUS. Wystarczy założyć profil na PUE, następnie go potwierdzić, by móc np. składać dokumenty w ZUS bez konieczności wychodzenia z domu.