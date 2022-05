Posadzili drzewka na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Drzewa łączą ludzi - pod takim hasłem odbyło się sadzenie drzewek na terenie Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Lasy Państwowe, w której wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile oraz liczni goście, wśród nich starosta Eligiusz Komarowski i poseł Marta Kubiak.

W ubiegłym roku na terenie administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile posadzono 26 mln młodych drzew, na powierzchni 3 200 ha. Najwięcej posadzono młodych sosen, buków, dębów, grabów i klonów

- Za nami kolejna wspaniała akcja, która łączy pokolenia. Drzewa i lasy, to nasz skarb Narodowy. Dlatego wspólne sadzenie drzew to piękny kierunek, jaki możemy wskazać młodszym. Można by długo się rozpisywać o naszej gospodarce leśnej, która jest jedną z najlepszych na świecie. Mamy z czego być dumni, gdyż powierzchnia lasów Polsce od czasu II Wojny Światowej zwiększyła się z 20,8% do około 30%. Warto też wspomnieć, że tylko jeden hektar lasu, w odpowiednim wieku, potrafi pochłonąć 2⃣0⃣ ton CO2 rocznie - kluczem są tu słowa "odpowiedni wiek" -