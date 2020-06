Poseł Krzysztof Paszyk zachęcał w Pile do głosowania na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zobaczcie zdjęcia z konferencji prasowej

Krzysztof Paszyk stwierdził, że czekające nas wybory prezydenckie są najważniejsze od trzydziestu lat. Odniósł się także do sondaży, mówiąc, że nie są one wiarygodne, bo to będą to wybory w wyjątkowym czasie.

- Chcielibyśmy na krótko prze ciszą wyborczą zachęcić mieszkańców Piły, powiatu pilskiego i całej północnej Wielkopolski do najliczniejszego udziału w wyborach - mówił. - Zachęcamy także do tego, aby swoje głosy i zaufanie skierować w stronę kandydata Koalicji Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ma on pomysł i kompetencje, żeby uspokoić nastroje w Polsce i niezwykle dramatyczną sytuacje sparaliżowaną konfliktem, a Polskę zamienić w kraj, który będzie skutecznie mierzył czoło z czekającymi nas problemami.