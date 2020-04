Poszedł na ryby z wędką i... narkotykami! Tak wpadł...

24-latek z Drawska wybrał się z wędką nad rzekę Noteć. Gdy wędkował zauważyli go wieleńscy policjanci. Kiedy podeszli do niego, zaczął się nerwowo zachowywać, unikał kontaktu wzrokowego oraz był arogancki w stosunku do funkcjonariuszy. Wkrótce wyjaśnił się powód jego zachowania.

- Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli przy nim oprócz wędki i przynęty, woreczki strunowe z białym proszkiem oraz suszem roślinnym. Wstępne badania potwierdziły, że to amfetamina i marihuana. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komisariat, natomiast jego nielegalny towar zabezpieczony - mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie Karolina Górzna-Kustra.

Policjanci przeszukali także miejsce zamieszkania 24-latka, gdzie znaleźli kolejne porcje amfetaminy, marihuany i tabletki ekstazy. Były tam także: młynek do mielenia suszu roślinnego, wagi, nasiona marihuany oraz woreczki strunowe.

- To dało podstawy do przedstawienia zarzutów wędkarzowi. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Teraz za posiadanie narkotyków grozi mu nawet do 3 lat więzienia - informuje Karolina Górzna-Kustra