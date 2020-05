Policjanci z Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp., na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, poszukują Piotra Górnego.

Poszukiwany ma odbyć karę 7 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo oszustwa. 32-latek ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego wydano za nim list gończy Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp. pod numerem 67 35 28 330, bądź najbliższą jednostką Policji na terenie całego kraju pod numerem alarmowym 112.- Przypominamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie policja informuje o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej - informuje Karolina Górzna-Kustra z KPP w Czarnkowie.