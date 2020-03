Poszukiwany listem gończym wpadł w ręce policji. Przy sobie miał amfetaminę i marihuanę!

Policjanci trzcianeckiej prewencji, podczas patrolu zauważyli na ulicy Kościuszki mężczyznę, który przypominał im osobę poszukiwaną. Podczas legitymowania przypuszczenia mundurowych potwierdziły się. Okazało się, że jest to 35-letni mieszkaniec gminy Trzcianka, poszukiwany listem gończym. Mężczyzna nie wstawiał się na rozprawy i sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące.

- W trakcie czynności mundurowi ujawnili przy nim woreczki z białym proszkiem oraz niewielką ilością suszu. Po przeprowadzeniu wstępnego badania potwierdzono, że zabezpieczone środki to amfetamina i marihuana. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do trzcianeckiego komisariatu. Śledczy po zebraniu materiału dowodowego przesłuchali go i przedstawili zarzut posiadania narkotyków. Potem trafił do aresztu - informuje rzecznik prasowy KPP w Czarnkowie Karolina Górzna-Kustra.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 35-latkowi grozi kara do 3 lat więzienia.