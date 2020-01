Powiat chce zlikwidować "Staszicówkę". Po 57 latach jedyne w Pile schronisko PTSM zniknie z mapy?

Pilskie schronisko PTSM działa w Pile nieprzerwanie od 1952 roku. Przez 44 lata mieściło się przy Szkole Podstawowej nr 7. W 2008 roku przeprowadziło się do budynku przy Okrzei. Wtedy też decyzją ówczesnego starosty zostało włączone w struktury Zespołu Szkół Gastronomicznych. Obecnie schronisko dysponuje 40 miejscami noclegowymi w 10 pokojach, świetlicą i dobrze wyposażoną kuchnią.

Jest jednym z 265 schronisk PTMS funkcjonujących w kraju z mniejszym lub większym powodzeniem. Jedne świetnie sobie radzą, promują się w mediach społeczniościowych, wprowadzają możliwość rezerwacji online wraz z płatnością, zdobywają unijne granty, stawiają infokioski, organizują półkolonie, zielone szkoły, na inne najwyraźniej brakuje chęci i pomysłów. W pilskim schronisku liczba gości w ostatnich pięciu latach spadła o prawie 1200 osób (!): z 1537 w 2014 do zaledwie 365 w 2019 roku. I to mimo jednych z najlepszych jak schroniska warunków. W tym samym czasie liczba osobonocy spadła z 5462 do 619. Skąd ten gwałtowny spadek? Czy ten trend można jeszcze odwrócić?