Powiat pilski gra z WOŚP. Czego, gdzie i kiedy można się spodziewać?

Piła

W Pile Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra tam, gdzie gra od początku czyli w Regionalnym Centrum Kultury. Lista wolontariuszy jest już zamknięta ale nie lista fantów na orkiestrowe licytacje, które wciąż można dostarczać do RCK. Mile widziane jest wszystko, co będzie można zamienić na wsparcie dla WOŚP: przedmioty, usługi, korepetycje, przegląd, diagnozy, pokazy, vouchery, bony itp. Wśród rzeczy, które trafią na licytacje, jest m.in. przesiewowe badanie wzroku całej klasy z jednej z pilskich salonów optycznych. Zwycięzca licytacji będzie mógł wybrać klasę, która zostanie poddana badaniu. Sam finał 30 stycznia tradycyjnie już rozpocznie się o godz. 14.30 na Placu Staszica, a stamtąd przeniesie się do Teatru Miejskiego, gdzie będą się odbywać występy artystyczne, licytacje na scenie, a na holu jak zwykle Park różnorodności - stoiska, pokazy, loterie. Na ulicach pojawią się nie tylko wolontariusze, ale także dwa mobilne sztaby - Szary Pielgrzym i Czerwona Strzała. Kontakt do sztabu: tel. 602254569.