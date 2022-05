Powiatowy Klub Pogodnego Seniora w Pile ma 3 lata! Tak świętowano ten jubileusz! [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Powiatowy Klub Pogodnego Seniora w Pile

Siedziba klubu mieści się w budynku Powiatu Pilskiego przy alei Wojska Polskiego 49 b w Pile. Na co dzień uczęszcza do niego ok. 40 osób. Do dyspozycji seniorów jest pokój spotkań, salka gimnastyczna, służąca również do zajęć artystycznych, gabinet do rehabilitacji, kuchnia. Przed budynkiem znajduje się siłownia pod chmurką. Do dyspozycji uczestników klubu jest także Senior Bus, którym jeżdżą na wycieczki po Pile i regionie.