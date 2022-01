Pożar w Zawadzie. Strażacy uratowali dom [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło dziś, w piątek, 21 stycznia, w Zawadzie w gminie Szydłowo. O godz. 10.28. dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Pile odebrał zgłoszenie o pożarze kotłowni przy budynku mieszkalnym. Do zdarzenia wyjechały zastępy straży pożarnych z OSP Stara Łubianka, OSP Szydłowo i JRG nr 1 w Pile. Najszybciej na miejscu pojawili się strażacy ze Starej Łubianki, którzy weszli do środka w aparatach ochrony dróg oddechowych

i opanowali pierwsze płomienie, Kolejne zastępy dokończyły gaszenie pożaru. Dzięki szybkiej i sprawnie przeprowadzonej akcji gaśniczej ogień nie zdążył przeskoczyć na budynek mieszkalny. Dach nad zniszczoną kotłownią trzeba było jednak rozebrać. Przyczynę pożaru ustala policja.