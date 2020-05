Pożegnanie z Ekonomem. 80 uczniów z rocznika 2000 opuszcza mury ZSE w Pile. Piękni dwudziestoletni ruszają w świat [ZDJĘCIA, FILM]

Pandemia koronawirusa zabrała im ostatnie tygodnie, które mieli jeszcze razem do przeżycia w szkolnych murach na Sikorskiego. Ostatnie wyjścia do szkoły i ostatnie powroty. Ostatnie wzruszenia. I ostatnie niepokoje. Ostatnie rozmowy o tym, co ważne i o tym, co nieważne. Będzie musiało im wystarczyć to, co przeżyli wcześniej. Co zmieściło się w tych wszystkich dniach, które zostawili już za sobą.

- To był fajny czas fajnych ludzi - mówi Magdalena Bednarek, wychowawczyni IV B, w której uczyli się technicy ekonomii. - To była klasa, do której jako nauczyciel szłam zawsze z przyjemnością. I z tego, co słyszałam, inni nauczyciele również. I naprawdę było szkoda, kiedy te lekcje z nimi się kończyły. Zgrani i solidarni jako klasa, zaangażowani i ambitni. Można było z nimi wszystko zorganizować. Na wszystko mieli pomysł i chęć.