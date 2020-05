Pożegnanie z Ekonomem. Dyrektor Magdalena Michalska: Do zobaczenia, kochani! [ZDJĘCIA, FILM]

Ref: Ale to już było i nie wróci więcej

I choć tyle się zdarzyło to do przodu wciąż wyrywa głupie serce

Ale to już było, znikło gdzieś za nami

Choć w papierach lat przybyło to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami

Wokół nas wciąż się zmienia świat

I właściwie już nic nas nie złości

Z roku na rok przybywa lat

My wracamy do naszej przeszłości

Cieszmy się, że jesteśmy tu

Wspominajmy te miłe chwile

W towarzystwie przyjaciół swych

W naszej szkole tutaj w Pile

Ref. Ale to już było i nie wróci więcej...

I choć tyle się zdarzyło to do przodu wciąż wyrywa głupie serce

Ale to już było, znikło gdzieś za nami

Choć w papierach lat przybyło to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami

Ale to już było i nie wróci więcej

I choć szkołę się skończyło to tak dziwnie dziś łomoce nasze serce

Ale to już było, znikło gdzieś za nami

Choć w papierach lat przybyło to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami

(cover autorstwa: E. Czajkowska)