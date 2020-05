Pożegnanie z kulturą. Włodzimierz Ignasiński już w zarządzie powiatu

"Kim jest ten trzeci, który zawsze idzie obok ciebie?/Gdy liczę nas, jesteśmy tylko ty i ja/Lecz gdy spoglądam przed siebie w biel drogi/Zawsze ktoś jeszcze idzie obok ciebie/Stąpa spowity płaszczem brunatnym, w kapturze/Nie wiem czy jest to kobieta czy mąż/ Kim jest ten, który idzie po twej drugiej stronie?" - jego wykonanie "Ziemi jałowej" T.S. Eliota było mistrzowskie. Między innymi za to jeszcze w styczniu odbierał nagrodę artystyczną Złoty P'TAQ. Wychował niejedno teatralne pokolenie. Jeszcze innych zaraził miłością do poezji. Do poszukiwań. Do wyrażania się w niej. Jednocześnie był coraz bardziej doświadczonym i cenionym samorządowcem. I to właśnie zdecydowało teraz o wyborze jego kariery. Włodzierz Ignasiński został nowym etatowym członkiem zarządu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Zastąpił Krzysztofa Czarneckiego.