Poznaj Wielkopolskie Mazury. Czy to jezioro jest najbardziej polecanym jeziorem w Wielkopolsce? [27.08.2024] Natalia Szewczyk

Jezioro Jaroszewskie, położone w malowniczym Sierakowie, to prawdziwy klejnot turystyczny Wielkopolski. Znane jako jedno z najczystszych i najpiękniejszych jezior w regionie, przyciąga turystów z całej Polski. Czysta woda, bujna roślinność i bogata oferta atrakcji czynią to miejsce idealnym na wypoczynek. Ostatni weekend pokazał, że plaża w Sierakowie cieszy się ogromną popularnością wśród turystów, co potwierdza wyjątkowy urok tego miejsca.