Poznaj Wodór Roadshow – miasteczko wodorowe w Pile [ZDJĘCIA] Sebastian Daukszewicz

Poznaj Wodór Roadshow 2022 to pierwsza edycja imprezy promującej Wodór i Gospodarkę W Pile miasteczko wodorowe stacjonuje dziś do godziny 17.00 na placu Zwycięstwa. To dobra okazja, by w strefach interaktywnych dowiedzieć się czym jest gospodarka wodorowa, jak wodór może odmienić nasz transport, przemysł, magazynowanie i korzystanie z energii przez nas wszystkich. I dlaczego zielone, zero-emisyjne źródła energii są takie ważne. Zobaczycie i poznacie sprzęt, który korzysta z wodoru jako paliwa. Wstęp wolny.