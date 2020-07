Prasówka Piła 1.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Piła była kolejnym przystankiem na wyborczej trasie Rafała Trzaskowskiego. Na spotkanie z wyborcami kandydat Koalicji Obywatelskiej wybrał się prosto z rozmowy z Szymonem Hołownią o ponadpartyjnej prezydenturze.

Andrzej Duda spotkał się z wyborcami na Placu Wolności w Czarnkowie. Przekonywał, że to na niego należy oddać głos podczas drugiej tury wyborów prezydenckich

W ramach prowadzonej obecnie kampanii wyborczej do Złotowa przybył Prezydent RP Andrzej Duda. To już drugie spotkanie prezydenta z mieszkańcami w ciągu niespełna roku, gdyż ostatnio zawitał on do Złotowa 19 października 2019 i spotkał się z mieszkańcami w Hali widowiskowo-sportowej Złotowianka.

Nie milkną echa sporu pomiędzy lekarzami ze Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile a starostą pilskim Eligiuszem Komarowskim. Medycy zarzucają politykowi, że przez swoje wpisy w mediach społecznościowych napędza wobec nich falę hejtu i nienawiści. Z tego powodu niektórzy lekarze mają rezygnować z pracy w szpitalu - a nowi niespecjalnie chętnie podejmują w nim obowiązki. Stanowisko w sprawie zabrała już Wielkopolska Izba Lekarska.

Spotkanie Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta RP z ramienia Platformy Obywatelskiej z wyborcami w Kartuzach miało spokojny i merytoryczny charakter, ale tylko do czasu. Kiedy poseł Sławomir Nitras postanowił uspokoić zakłócających wiec, zaatakowano go. Zobaczcie film.

Nie zdobywają medali na wystawach, ale właśnie one są prawdziwą elitą. Mowa o policyjnych psach. Wybierane są z najlepszych hodowli. W grę wchodzą nie tylko geny, ale także charakter. Dzień Psa w komendzie na Bydgoskiej świętują dziś Aria, Roka i Hiro.

Urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz ubiegający się o ten fotel po raz pierwszy Rafał Trzaskowski spotkają się dziś z wyborami w Pile i w Czarnkowie.

Swoje starty kontynuują lekkoatleci. Zawodnicy pilskiej Gwdy wystartowali we Włocławku i Puszczykowie