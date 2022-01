Prasówka Piła 11.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Doszło do próby napadu na kantor. Sprawca groził wysadzeniem budynku

Morsy z Piły udały się na wspólną kąpiel do Kołobrzegu. Do morza weszło około 1000 osób z całej Polski. Na ich oczach doszło nawet do... zaręczyn!

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej wielokrotnie ryzykowali własnym życiem w walce z pożarami. Ochraniali ludzi i ich majątki przed katastrofalnym w skutkach żywiołem ognia. Niestety w poniedziałek, 3 stycznia w remizie w Bądeczu, pożar strawił cały sprzęt OSP, w tym, zakupiony niedawno wóz strażacki. Straty są ogromne.