Prasówka Piła 11.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Piła 11.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pasja to coś nas motywuje, inspiruje a być może coś, co przynosi nam pieniądze. W naszym cyklu chcemy prezentować różne ciekawe osoby i ich równie ciekawe PASJE związane z przeróżnymi aspektami życia. Jako pierwszy o swojej pasji do opowiada… Roman Marciniak, trener lekkoatletyki m.in. takich zawodniczek jak olimpijka Klaudia Adamek czy Susane Lachele.