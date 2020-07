Prasówka Piła 11.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Piła 11.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na Wyspie trwa budowa skateplazy. Będzie to obiekt o powierzchni 3 tys. metrów kwadratowych składający się z części bowlowej z dużą niecką, w której będzie można wykonywać wszelkie możliwe ewolucje czy to na rolkach, czy to na „desce”, czy na bmx oraz części ulicznej przypominającej typowo miejską architekturę z murkami, schodami, pochylaniami i poręczami. Z częścią uliczną będą połączone alejki, na których będzie można ćwiczyć najprostsze ewolucje. Uzupełnieniem skateplazy będzie prawie 200-metrowy tor rolkowy do jazdy wyczynowej. Wykonawcą jest firma Thermbau Polska. Na oddanie inwestycji ma czas do końca lipca 2021 roku.

Ta niewielka miejscowość posiada wiele interesujących miejsc. Zapraszamy do ich obejrzenia