Prasówka Piła 13.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Pogoda zachęca do wyjazdów. Z Piły na przykład bardzo blisko jest do Sanktuarium w Skrzatuszu

Google Street View to funkcja Google, z której korzystają miliony ludzi na całym świecie. Jest popularna również w naszym kraju. Kogo kamery uchwyciły w Pile?

Zaledwie sto kilometrów od Piły znajduje się Biskupin - miejscowość znana przede wszystkim z Muzeum Archeologicznego, które każdego roku przyciąga tysiące turystów. Do ośrodka można dojechać kolejką wąskotorową, która swoją trasę rozpoczyna w Żninie. Powszechnie znany zbiór pamiątek z przeszłości został wzbogacony o Interaktywne Muzeum Rybactwa, które też warto odwiedzić, zwłaszcza z dziećmi. Zapraszamy na fotograficzną relację ze skąpanego w słońcu Biskupina.

To jedna z wizytówek pilskich działkowców. W ROD Malwa przy ul. Wawelskiej w Pile pięknie wygląda zdecydowana większość działek. W sumie jest jest ich ponad 200. Niektóre z nich to prawdziwe arcydzieła. Warto dodać, że w przyszłym roku ROD Malwa świętować będzie jubileusz 40-lecia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Starej Łubiance pochwaliło się kwietnym dywanem, który powstał specjalnie na uroczystość Bożego Ciała tuż przed pomnikiem Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie tradycyjnie usytuowany został jeden z procesyjnych ołtarzy. Panie m.in. Ania Stefańczyk, Kasia Pastuszka, Krystyna Kozioł, Joanna Dziura, Joanna Ryś, Kasia Bujanowska, Ania Życzkowska, Ania Guzowska, Danuta Grzelak i Małgorzata Gawrońska - pomimo niepogody - włożyły w pracę dużo energii i serca. Nieoceniona była także pomoc mieszkańców okolicznych domów. Efekt zobaczcie sami!