Prasówka Piła 15.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Seniorzy potrafią bawić się znakomicie. Wystarczy im tylko muzyka, a nogi same rwą się do tańca.

Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce, które odbyły się w miniony weekend w Pile.

Te osoby są ścigane przez policję z Wielkopolski. Powód? Nie wywiązują się z obowiązku opieki nad najbliższymi, własnymi dziećmi. Większość alimenciarzy od nas to mężczyźni. Zdarzają się jednak także i kobiety. Wydano za nimi listy gończe, opublikowano ich dane i wizerunki. Zobaczcie kogo ściga policja.

To może być wspaniała przygoda. Baza Lunares, zlokalizowana na lotnisku w Pile, zaprasza na symulacje misji kosmicznych. Czego można się spodziewać?

32-letni motocyklista uderzył w krawężnik i przewrócił się. Zauważył to policyjny patrol. Potem było już tylko gorzej.

Czy wiesz, że wczoraj, kiedy nie miałaś siły wstać z łóżka i umyć zębów, jakaś mama po nieprzespanej nocce, miała wkładane palce do oczu i szeptane do ucha słodkie: Mamo, śpisz? Być może właśnie pomyślałaś, tak to ja. Przychodzimy ze wsparciem w postaci memów, śmiesznych obrazków, które opisują życie wielu rodziców lepiej niż tysiące słów. Kliknij w zdjęcie i daj porwać się fali śmiechu, przeglądając kolejne memy.

12 czerwca 2023 Jacek Bogusławski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas konferencji prasowej w Pilskim Schronisku dla Zwierząt zainaugurował, w towarzystwie Piotra Głowskiego - prezydenta Piły i Alicji Dorsch - prezes „Miluszkowa” nowy program Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom, który z założenia ma wspierać samorządy w Wielkopolsce w zakresie dobrostanu zwierząt. Na ten cel przeznaczono 300 000 zł na dotacje dla miast i gmin!