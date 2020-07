Prasówka Piła 15.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.07.2020, w Pile. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Cztery miesiące przerwy i wystarczy. Kina znowu otwarte [ZDJĘCIA]”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Piła 15.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Cztery miesiące przerwy i wystarczy. Kina znowu otwarte [ZDJĘCIA] Za nami trudny czas dla kinematografii. Plany filmowe były nieaktywne, a sale kinowe zamknięte na cztery spusty. Na szczęście, to już przeszłość.

Od kilku dni tętni życiem największe pilskie kino - Helios przy alei Powstańców Wielkopolskich. Ze względu na bezpieczeństwo sytuacja wraca do normalności stopniowo, a widzowie powoli wracają do sal. Żeby zachęcić mieszkańców do odwiedzin, centrala Heliosa stawia na promocję: - Bilety można nabyć nawet za 10 złotych, a system przedsprzedaży pozwala zaoszczędzić nawet 8 złotych na wejściówce – informuje Adrian Glugla, dyrektor pilskiego kina Helios.

Więcej informacji na temat aktualnej oferty można znaleźć w internecie. 📢 Andrzej Duda i telefon z ONZ MEMY. Prank z polskim prezydentem rozbawił internautów, wkręcili go rosyjscy youtuberzy Prezydent Andrzej Duda padł ofiarą żartu znanych rosyjskich youtuberów. Żartownisie zadzwonili do polskiego prezydenta i podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Jakim cudem udało im się dodzwonić, tego na razie nie wiadomo. Wiadomo za to, że z Andrzejem Dudą rozmawiali dzień po wyborach aż przez 11 minut. Autentyczność nagrania została potwierdzona. Prank doczekał się niezliczonych memów, tu prezentujemy najlepsze z nich.

📢 Nawałnica nad Piłą. Tak było osiem lat temu. Obejrzyjcie zdjęcia i materiał wideo Kilka minut wystarczyło, by Piła wyglądało jak pobojowisko. W sobotę 14 lipca 2012 r. nawałnica w tym mieście łamała drzewa i wyrywała je z korzeniami. Poczyniła także inne szkody. Wiele ulic zostało zablokowanych

📢 Koniec zamieszania z onkologią. Będzie chemioterapia To już koniec trwającego od kilka miesięcy zamieszania w sprawie oddziału onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Podpisane w czwartek porozumienie w sprawie rozbudowy chemioterapii zamyka temat. 📢 Zakaz wstępu do lasu w trzech leśnictwach w Puszczy Noteckiej Nadleśnictwo Potrzebowice wprowadziło zakaz wstępu do lasu w trzech leśnictwach w Puszczy Noteckiej. Powodem są połamane drzewa podczas piątkowej wichury. 📢 IMGW ostrzega: nadciągają gwałtowne burze z gradobiciem Czeka nas dziś wyjątkowo burzliwe popołudnie. IMGW zapowiada w naszym regionie gwałtowne burze, którym będą towarzyszyły intensywne opady deszczu oraz grad. Może też silnie powiać. Alert pogodowy obowiązuje od godziny 13.00 do północy. 📢 Jezioro Okoniowe z lotu ptaka w obiektywie Pawła Smolińskiego [ZDJĘCIA] Paweł Smoliński z "Piły w obiektywie" zabiera nas w kolejną podróż z lotu ptaka. Tym razem nad jezioro Okoniowe w Dolinie Gwdy leżące 3 kilometry od Piły przy drodze wojewódzkiej nr 188. Okoniowe to jezioro polodowcowe o charakterystycznym podłużnym kształcie. Możma do niego dojść np. z Płotek, które leżą 800 metrów dalej.

📢 Owady błonkoskrzydłe. Jak odróżnić osy, trzmiele, czy pszczoły? Szerszenie, pszczoły, trzmiele i osy – to bardzo podobne do siebie owady. Trudno je odróżnić, chociaż tego rodzaju wiedza jest bardzo potrzebna. O ile pszczoły i trzmiele nie są groźne dla człowieka, o tyle szerszenie i osy mogą narobić wiele szkód. Ukąszenie szerszenia jest nie tylko bardzo bolesne. Może doprowadzić wręcz do śmierci, jeśli użądlona zostanie osoba uczulona na jad szerszenia. Właśnie z tego powodu tak ważne jest rozróżnianie owadów. Jak wygląda szerszeń? Jak wygląda pszczoła? 📢 Siatkówka. Zespół z Piły przygotowuje się do nowego sezonu. Przedstawiamy kolejne zawodniczki. Zobaczcie zdjęcia Pilskie siatkarki od kilku dni przygotowują się do nowego sezonu. W treningach w Pile uczestniczą wszystkie nasze zawodniczki

