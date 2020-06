Prasówka Piła 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

To ostatnie tygodnie funkcjonowania fabryki porcelany przy ulicy Kasprzaka w Chodzieży i koniec pewnej epoki na skalę regionu i kraju. Z tego względu zorganizowano wielką wyprzedaż porcelanowych wyrobów, która potrwa kilka dni na terenie przy fabryce. Wśród kupujących nie mogło zabraknąć także mieszkańców powiatu pilskiego. - Kupiłam kubki i talerze deserowe za dosłownie kilka złotych za sztukę. Polecam każdemu - o kiermaszu poinformowała nas pani Katarzyna z Okalińca.

Pięć kolejnych zawodniczek doszło do zespołu Enea PTPS Piła. Są to: Natalia Skrzypkowska, Koleta Łyszkiewicz, Patrycja Gądek, Anna Bodasińska i Angelika Wystel

Tylko do końca czerwca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek. Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło 184 tys. wniosków o zwolnienie ze składek i zostały one zrealizowane w 90 proc., na kwotę 816 mln zł.