Prasówka Piła 16.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Piła 16.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W Polsce pojawił się nowy, bardzo niebezpieczny narkotyk - etazen. To opioid o wyjątkowo toksycznej i dużej sile działania - jest 60 razy mocniejszy niż morfina. Może być sprzedawany jako dopalacz w postaci szarego proszku o wysokim stężeniu, jako susz do palenia, liquid do e-papierosa oraz spray donosowy. Zażywając go ryzykuje się, że będzie to pierwszy i ostatni raz. W życiu.

Dramatyczny pożar w Wiktorówku, gmina Łobżenica. W ogniu stanął budynek inwentarski. W środku było kilkanaście sztuk bydła. Niestety, zwierząt nie udało się uratować. Spłonęły żywcem.