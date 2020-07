Prasówka Piła 17.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Paweł, strażak z Wiktorówka, stracił w czwartek, 16 lipca, w pożarze kilkanaście krów i konia. To było niemal cały jego dorobek. Strażacy z Dźwierszna Małego w gminie Łobżenica organizują pomoc dla kolegi, by ten mógł stanąć na nogi.

W Polsce pojawił się nowy, bardzo niebezpieczny narkotyk - etazen. To opioid o wyjątkowo toksycznej i dużej sile działania - jest 60 razy mocniejszy niż morfina. Może być sprzedawany jako dopalacz w postaci szarego proszku o wysokim stężeniu, jako susz do palenia, liquid do e-papierosa oraz spray donosowy. Zażywając go ryzykuje się, że będzie to pierwszy i ostatni raz. W życiu.