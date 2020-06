Prasówka Piła 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Droga w Siedlisku ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży, w ramach którego zabezpieczono wiele różnych przedmiotów. Funkcjonariusze szukają ich właścicieli. Jeśli rozpoznajesz rzeczy należące do Ciebie, skontaktuj się z policjantami lub przyjdź osobiście do pilskiej komendy (Piła, ul. Bydgoska 115) i odbierz swoje mienie. Kontakt telefoniczny 67 353 13 71/ 47 77 41 371 lub 67 353 15 30 / 47 77 41 530.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.