Prasówka Piła 2.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Piła 2.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Niedawno zakończył się remont ul. Lutyckiej w Pile. W ostatnim okresie przed jego rozpoczęciem wyglądała ona fatalnie, szczególnie po przebudowie ul. Wawelskiej, podczas której pełniła rolę drogi dojazdowej. Dziś ul. Lutycka prezentuje się zupełnie inaczej. Jak? Obejrzyjcie zdjęcia

Zostawili zdemolowane mieszkanie i klatki ze zwierzętami, które skazali na śmierć. 31-latek z powiatu złotowskiego, który wyprowadził się z mieszkania jako ostatni usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Zagłodził na śmierć świnkę morską. Dwa chomiki syryjskie udało się odratować.

Wracamy do głośnej sprawy lekarki zakażonej koronawirusem, która sama pojechała do punktu drive thru na test kontrolny. Pilska prokuratura ustalała, czy lekarka nie naraziła na zakażenie innych osób. Dochodzenie zakończyło się umorzeniem.

Prasówka 2.07 Piła: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pile. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Marysia potrzebuje naszej pomocy. Jej rodzice zbierają na operację w Stanach Zjednoczonych. Gdyby nie ich walka, dziewczynka już byłaby po amputacji nogi. W jaki sposób można pomóc? Link do zbiórki w serwisie siepomaga.pl znajdziesz poniżej.

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Pile podał dziś, jakie drużyny będą występowały na poszczególnych szczeblach rozgrywkowych. Poznajmy szczegóły:

"NIE" dla niszczenia, TAK dla leczenia" - pod tym hasłem we wtorek przed szpitalem odbył się protest lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego w Pile i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Lekarze protestowali przeciwko "publicznej, bezpodstawnej, oskarżycielskiej krytyce pracy lekarzy pilskiego Szpitala w mediach społecznościowych przez Starostę Eligiusza Komarowskiego". Liczyli na przeprosiny. Wczoraj starosta pilski wydał oświadczenie, w którym można przeczytać, że protest lekarzy traktuje jako bezzasadny atak na swoją osobę.

W kwietniu tego roku miały się odbyć w Pile rundy Mistrzostw Polski Cross Country, ale ze względu na epidemię zostały one odwołane. Sympatycy motocrossu liczą, że uda się w naszym mieście rozegrać zawody w tym roku. Jest to prawdopodobne, bo na połowę października na byłym pilskim poligonie zaplanowany jest Memoriał Sł. Rurka. My przypominamy zdjęcia z II Rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego Cross Country w Pile w ubiegłym roku

Piła była kolejnym przystankiem na wyborczej trasie Rafała Trzaskowskiego. Na spotkanie z wyborcami kandydat Koalicji Obywatelskiej wybrał się prosto z rozmowy z Szymonem Hołownią o ponadpartyjnej prezydenturze.

Andrzej Duda spotkał się z wyborcami na Placu Wolności w Czarnkowie. Przekonywał, że to na niego należy oddać głos podczas drugiej tury wyborów prezydenckich