Prasówka Piła 22.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Piła 22.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pilanie chętnie wspierają kampanię promocyjną kandydata na prezydenta Polski Rafała Trzaskowskiego

Znalezisko na złomowisku okazało się cenną pamiątką historyczną

RaceRunning to sport kierowany głównie do niepełnosprawnych. Mogą uprawiać go osoby, które od lat nie wstają z wózka inwalidzkiego, a na treningach chodzą one i biegają. Niedawno pilska sekcja RaceRunning Fundacji Złotowianka po dłuższej przerwie wznowiła treningi. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które wykonał Grzegorz Buśko