Prasówka Piła 22.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.07.2020, w Pile. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piła. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zostanie wyposażonych wiele pracowni. Zobaczcie zdjęcia z konferencji prasowej”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Piła 22.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Piła. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zostanie wyposażonych wiele pracowni. Zobaczcie zdjęcia z konferencji prasowej W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile odbyła się konferencja prasowa starosty pilskiego, podczas której poinformowano o pozyskanych w konkursie projektów unijnych znaczących środków dla uczniów i nauczycieli 📢 Święto Policji w Szkole Policji w Pile [ZDJĘCIA] To było święto inne niż zwykle. Mowa o święcie policji obchodzonym w murach Szkoły Policji. 📢 Urolog: kolejki NFZ Piła: terminy leczenia i czas oczekiwania do Urologa w Pile Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do Urologa w Pile? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do Urologa w Pile czeka się najkrócej. Nie czekaj na wizytę do Urologa dłużej niż to konieczne.

📢 Dramat na pilskich "Dołkach". Mężczyzna postrzelił kobietę, a potem próbował się zabić Mężczyzna podczas rodzinnej awantury postrzelił z wiatrówki kobietę, a potem sam próbował się zabić. Ta dramatyczna historia rozegrała się dziś w godzinach popołudniowych na pilskich "Dołkach". Stan kobiety lekarze określają jako dobry. Natomiast mężczyzna jest w stanie krytycznym. 📢 Piłka nożna. Rozegrano kolejne mecze w Orlikowej Lidze Amatorów Rozgrywki Orlikowej Ligi Amatorów, których organizatorem jest Stowarzyszenie Orlik Piła, powoli dobiegają końca 📢 Święto policji w komendzie na Bydgoskiej. W maseczkach i bez gości [ZDJĘCIA] Obywatelstwo polskie, nieskazitelna przeszłość, wiek od 23 do 45 lat, zdrowa i silna budowa ciała oraz wzrost odpowiedni, znajomość języka polskiego w piśmie i słowie, i umiejętność liczenia - takie były kryteria przyjęcia do policji zapisane w ustawie z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej. W tamtą rocznicę od 25 lat obchodzone jest święto policji. Nieco wcześniej, bo już dziś świętowali policjanci w Pile. Było to jednak zupełnie inne święto niż wszystkie wcześniejsze.

Nie zgłosisz pieca? Zapłacisz grzywnę. Tak rząd walczy ze smogiem.