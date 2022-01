Prasówka Piła 23.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 23.01 Piła: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pile. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pierwszy kwartał nowego roku to czas na nowe decyzje i wyzwania. Wielkopolanie, którzy marzą o włożeniu munduru, mogą rozpocząć realizowanie postanowień od kwalifikacji wojskowej, która rusza 4. kwietnia. Może to być pierwszy - formalny krok do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.