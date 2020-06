Prasówka Piła 27.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Młodzi futboliści z Akademii Piłkarskiej Reissa w Trzciance, Czarnkowie, Wieleniu, Ujściu i Pile wzięli udział w sobotnim turnieju na skąpanym w słońcu trzcianeckim "Orliku". Towarzyska impreza, którą przygotował Łukasz Mleczak, trener piłkarzy z Trzcianki, zgromadziła dzieci i młodzież w czterech kategoriach wieku. Mimo wakacji, następcy Roberta Lewandowskiego nie zamierzają chować piłki do szafy. Tym bardziej, że w trakcie letnich ferii treningi nie zostaną zawieszone.

,,Wianki trzcianeckie" to ciekawa propozycja filmowa Miasta i Gminy Trzcianka

To - według scenariusza - był bardzo poważny wypadek z udziałem lokomotywy i samochodu osobowego. Dzięki temu strażacy mogli pokazać, co potrafią

Przez kilka lat na pilskim deptaku odbywały się konkursy skoku o tyczce, których organizatorem był pochodzący z Piły świetny tyczkarz Przemysław Czerwiński i KS Gwardia Piła. Ich poziom sportowy był najczęściej bardzo wysoki. Ostatnie zawody odbyły się w 2017 r. Czy zostaną one reaktywowane? Na razie się na to nie zanosi. My przypominamy V Międzynarodowy Turniej Skoku o Tyczce Mężczyzn w Pile w 2017 r., który stał na światowym poziomie. Zwyciężył w nim Piotr Lisek ze znakomitym rezultatem 580 cm. Obejrzyjciezdjęcia