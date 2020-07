Prasówka Piła 28.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Piła 28.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Działał na terenie całego kraju. Zarabiał na oszustwie

Ciężarówka z naczepą, którą w Pile zdjęli z krajowej "dziesiątki" inspektorzy ITD miała zdarte do drutów opony i pęknięte tarcze hamulcowe. Ciężarówka należała do polskiego przewoźnika. który teraz słono zapłaci za to, że wysłał ją w drogę w takim stanie.

Wczesna wiosna 1991 roku pachniała w Pile inwestycjami telewizyjnymi i wyrastającymi jak grzyby po deszczu sklepami z używanym ubraniem. Wciąż popularnością cieszyła się miejska łaźnia, w przeciwieństwie do pomnika Olega Matwiejewa, który właśnie przechodził do historii. Lada moment do "miasta lotników" miało zostać przyłączone Motylewo.