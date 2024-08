Prasówka Piła 29.08.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Piła 29.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

We wtorek 27 sierpnia Wojciech Szczęsny, bramkarz polskiej reprezentacji w piłce nożnej, postanowił ogłosić koniec profesjonalnej kariery. Uczynił to poprzez swoje media społecznościowe, dołączając do wpisu zdjęcie z dzieciństwa, skąd do miejsca, w którym jest teraz, dzieliło go bardzo dużo. Sprawdź, jakie ma plany na siebie i zobacz zdjęcia Wojciecha Szczęsnego na boisku i poza nim!