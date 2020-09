Prasówka Piła 31.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pile nie minęło Cię nic ważnego

Przez trzy dni we Włocławku rywalizowano w 67. Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski. W biegu na 100 m z czasem 11,81 s. swój 17. medal w karierze (we wszystkich kategoriach wiekowych) zdobyła Klaudia Adamek, zawodniczka Gwardii Piła. Z kolei zawodnicy Gwdy Piła udanie wystąpili w w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS

Urodził się w Pile, ale kilkanaście lat temu wyemigrował do Katowic. Jak mówi, ruszył na południe za pracą i miłością. Sławomir Pawlak, od pięciu lat przewodniczący Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. W Mysłowicach, Olsztynie i Warszawie organizował największe siatkarskie imprezy rangi ogólnopolskiej i światowej. W ostatni weekend sierpnia pracował przy plażowych mistrzostwach kraju.

Wcześniej był kilkakrotnie zamykany z powodu remontu linii kolejowej. Teraz przejazd kolejowy na ulicy Młodych w Pile jest zamknięty z powodu remontu samego przejazdu. Utrudnienia dla kierowców potrwają do 18 września. Objazd: Okólna/Ludowa/Wawelska/zjazd z obwodnicy w kierunku ulicy Młodych lub Tucholska/Wawelska/zjazd w kierunku ulicy Młodych.

Poniedziałkowy ranek na pilskich drogach okazał się wyjątkowo kolizyjny. Do podobnych zdarzeń dochodziło również w godzinach popołudniowych. Na ulicy Bydgoskiej vw caddy zderzył się z motocyklem yamaha. Zawinił kierowca osobówki, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi.

Przed południem miał miejsce wybuch w domu przy ulicy Kasztanowej w Białymstoku, na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Wiemy, że są cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. Policja potwierdza: To było rozszerzone samobójstwo

Swoją oficjalną premierę będzie miała jutro, 1 września, gdy wypełni się uczniami klas pierwszych. Dziś została oficjalnie otwarta, ale bez przecinania wstąg i wielkich przemówień. Czekano na nią już wystarczającego długo. Nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 6 kosztowała 10 milionów i miała być otwarta już pod koniec 2018 roku. Najpierw wykonawca, a potem koronawirus pokrzyżował plany. Za 10 mln złotych powstała nie tylko hala z całym zapleczem, ale także wielofunkcyjne boisko z widownią oraz nowa bieżnia. Z kolei sama hala jest dostosowana do wszelkiego typu rozgywek sportowych. Mogą się w niej odbywać nawet zawody rangi Mistrzostw Polski.

Placówki edukacyjne stają przed wyzwaniem dopasowania się do procesu cyfrowej transformacji i wynikających z niej nowych potrzeb oraz zagrożeń. W najbliższych latach kluczowe będzie m.in. zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrona przed cyberzagrożeniami oraz zmiana organizacji dokumentów. Jakie będą szkoły (niedalekiej) przyszłości?

Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 31.08.2020 w Polsce stwierdzono już 67 372 przypadków zakażeń oraz 2 039 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.

– Jako nastolatek postanowiłem, że kiedy dostanę moją szansę, to wykorzystam ją maksymalnie. I tak zrobiłem. Sukces mój i Ekipy to mieszanka determinacji, ciężkiej pracy, ryzyka i przyjaźni – mówi w rozmowie z nami Karol “Friz” Wiśniewski, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów.

Kościół pw. św. Anny w Jaktorowie (powiat chodzieski) wzniesiona w latach 1763-1776. To świątyni drewniana, której zewnętrzna warstwa ściany jest konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłą, a wewnętrzna - konstrukcji zębowej. Wieżę kościoła, na której znajduje się dzwon - sygnaturka w 1713 roku, wieńczy cebulasty hełm z latarnią. Kościół popadał już w ruinę, bo od ponad stu lat nie był remontowany. Na szczęście, dwa lata temu ruszył generalny remont, a jego efekty można zobaczyć w galerii powyżej.

Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał podatek cukrowy. Chociaż decyzja o wprowadzeniu tzw. opłaty cukrowej była już kilka razy odkładana, to ostatecznie we wtorek, 25 sierpnia, prezydent Andrzej Duda podpisał dokument. Co dokładnie oznacza podatek od cukru dla producentów, a jakie zmiany niesie za sobą dla konsumentów? Jakie produkty zostaną objęte podatkiem cukrowym i o ile wzrosną ich ceny?